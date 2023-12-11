حزب الله: استهدفنا ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وموقع الراهب بصواريخ بركان وتم إصابتهما إصابة مباشرة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00‏‎ ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‎‏يوم الاثنين 11-12-2023 ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وتم إصابتها إصابة مباشرة".

كما اعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00‌‎ ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 موقع الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏