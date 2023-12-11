300 شهيد فـي 24 ساعة.. الاحتلال يقترف مجازر جديدة فـي غزة واشتباكات عنيفة بجباليا وخان يونس

– اقتحامات بالضفة وإضراب شامل فـي محافظات فلسطين

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في عدوانها المستمر على قطاع غزَّة حيث أكدت وزارة الصحة وصول نحو 300 شهيد لمستشفيات القطاع في 24 ساعة، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مُخيَّم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزَّة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.

وأفادت مصادر بأنَّ مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل الفلسطينيين وسط مدينة خان يونس، ما أدَّى لاستشهاد وإصابة العشرات. كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكلٍ مكثَّف الأحياء الشرقية من مدينة غزَّة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغُّلها البَرِّي.

كما شنَّت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

كما أفاد الإعلام الفلسطيني أنَّ اشتباكات عنيفة دارت في محيط مُخيَّم جباليا شمال قطاع غزَّة وسط قصف إسرائيلي مدفعي عنيف يستهدف المُخيَّم. وقبلها أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنَّ 38 شخصًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف رفح ومُخيَّمي المغازي والنصيرات في قطاع غزَّة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الأمل في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في غزَّة أعلنت عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لنحْوِ 18 ألف شهيد، فيما أصيب أكثر من 49 ألفًا و500، هذا بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف وتركهم بلا مأوى بعد أن تهدمت منازلهم جرَّاء القصف الإسرائيلي، وأجبروا على النزوح.

وفي الضفة الغربية، شنَّت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال لنشطاء فلسطينيين في عدَّة مُدن وبلدات، مما أدَّى لاندلاع اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في جنين وقلقيلية ونابلس. وعمّ الإضراب الشامل محافظات فلسطين تنديدًا بالعدوان المتواصل لليوم الـ66 على التوالي، والمطالبة بوقف المجازر البشعة وقصف منازل الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء. وشمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارَّة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.