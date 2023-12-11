بكين تؤكد أن تحركاتها حيال السفن الفلبينية كانت «مهنية ومعتدلة»

بكين ـ مانيلا ت ا.ف.ب: قالت بكين أمس إنَّ عمليات خفر السواحل الصيني ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي كانت «مهنية ومعتدلة»، مؤكدةً أنَّها «تقدَّمت بشكاوى شديدة» إلى مانيلا بشأن هذه الاحتكاكات. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إنَّ «العمليات كانت مهنية ومعتدلة وعقلانية وقانونية» مشددةً على أنَّ بكين «اتخذت الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية طبقًا للقانون الدولي». من جانبها قالت الفلبين إنَّها ستستدعي سفير بكين في مانيلا بعد أن وجَّه الرئيس فرديناند ماركوس الابن انتقادًا لـ«تصرفات الصين الخطيرة» في بحر الصين الجنوبي خلال نهاية الأسبوع، بما في ذلك حادث اصطدام بقارب فلبيني. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا في إيجاز صحفي قولها إنَّ الفلبين قدَّمت شكاوى رسمية إلى بكين. وأضافت: «سنستدعي أيضًا السفير من السفارة الصينية في مانيلا».

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