بالأسماء.. 20 شهيدا تم تشييعهم من مستشفى ناصر بخانيونس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شبكة القسام أسماء شهداء تم تشييعهم من مشفى ناصر اليوم بخانيونس، وعددهم 20 شهيدا:

وفي السطور التالية نوضح اسمائهم:

1. منتصر موسى ضيف الله أبو مصطفى

2. اسلام محمد ابو مصطفى

3. محمد عبدالرازق طه شراب

4. جنى حسام أحمد أحمد

5. عدنان رسمي قديح

6. خليل عمر ابو عمر

7. اسراء نبيل صقر

8. محمد طه نبيل صقر

9. أحمد نبيل صقر

10. أمجد يوسف حسين صقر

11. محمد مصطفى سليمان بركة

12. فايز علي عبد الله الترامسي

13. محمد محمود أحمد الأغا

14. علام فريد البريم

15.سما عمر عرسان الدراوشة

16. ملاك نبيل محمد الغلبان

17. محمود زهير محمد الخطيب

18. صبح سلامة حسن الرش

19. مؤمن إسماعيل عطالله المصري

20. هاشم إسماعيل خلني صافي

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أن أعداد ضحايا وشهداء العدوان الاسرائيلي ارتفع إلى 18.205 شهيد و 49.645 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.