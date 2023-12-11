القسام تقصف مستوطنة نير إسحاق بصواريخ راجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أستهدفت كتائب القسام منذ قليل، مستوطنة نير إسحاق، بمنظومة الصواريخ "راجوم" قصيرة المدى، من عيار 114ملم.

وأضاف القسام عبر حسابهم :" أن المقاتلون استهدفوا قوة صهيونية خاصة، تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف TBG"، وأكد مجاهدونا وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".

وأكدت سرايا القدس، مقتل وإصابة جميع الجنود الذين كانوا داخل آليّة عسكرية إسرائيليّة، جرى تدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة، وعرضت مشاهد من استهداف الآليات في محاور التقدم.

قالت كتائب القسام،: "إن مقاتلونا يخوض في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة، وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا".