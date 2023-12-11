انقسامات بالصحافة في مواجهة التدابير التقييدية للمجلس العسكري بغينيا

ياسر رشاد - القاهرة - انقسمت المؤسسات الصحفية الخاصة في غينيا يوم الأحد حول الدعوة إلى يوم ميت يوم الاثنين ، والتي تم إطلاقها بعد سلسلة من الإجراءات التقييدية التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم.

أشار اتحاد الصحفيين في غينيا (SPPG) على الشبكات الاجتماعية يوم الأحد إلى أنه يدعو إلى «يوم بدون صحافة» يوم الاثنين.

ويقول إن المهنة “مهددة بالانقراض”، مضيفا أن شاشات التلفزيون والمواقع الإخبارية ستعرض رسالة "الصحافة في خطر" وستبقى الإذاعات صامتة.

ومع ذلك، دعت العديد من جمعيات الصحافة يوم الأحد إلى تعليق إجراءات مثل الأيام الميتة، التي دعمت مبدأها خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيان صحفي نشره موقع غينيا نيوز.

ويقولون إنهم يبدأون "على الفور" مناقشات مع السلطات ويريدون "إعطاء كل فرصة للحوار" معهم.

طلبت الهيئة العليا للاتصالات (HAC)، وهي هيئة رقابية للقطاع، يوم السبت، من المورد Canal+ الانسحاب من عرضه حتى إشعار آخر Espace FM و Espace TV و Evasion FM و Evasion TV، وهي قنوات إذاعية وتلفزيونية مشهورة جدا، تشير إلى رسالة رسمية من HAC استشارتها وكالة فرانس برس.

لم يكن من الممكن الوصول إلى هذه الوسائط على قناة Canal + يوم الأحد ، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت السلطات قد اتخذت بالفعل إجراءات مماثلة في 6 ديسمبر/كانون الأول ضد إذاعة وتلفزيون جمعة. وفي كل مرة، تشير رسالة اللجنة إلى أسباب تتعلق بـ "الأمن القومي"، دون مزيد من التوضيح.

وفي رسالة نشرتها الصحافة الإلكترونية، أكد المتحدث باسم الحكومة أن الإجراءات "لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تكميم الصحافة، بل تمثل ردا فوريا على ممارسات مثل الاعتذار عن الكراهية الطائفية، وتفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية، ونشر الخطاب المثير للانقسام.

هذه الإجراءات هي الأحدث التي اتخذت ضد وسائل الإعلام، وقد أثارت الاحتجاجات السابقة بالفعل احتجاجات من الصحافة والمجتمع المدني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن عشرات الصحفيين وفرقت مظاهرتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع لحجب موقع "غينيا ماتين" الإخباري، الذي حظي أيضا بمتابعة واسعة، وبدأت الملاحقات القضائية ضدهم.

تم التشويش على موجات راديو FIM FM.

يوم الأربعاء الماضي، في بيان صحفي، أعلنت SPPG وجمعيات صحفية مختلفة «أعداء الصحافة» عدة شخصيات من الحكومة التي يهيمن عليها الجيش والتي استولت على السلطة بالقوة في سبتمبر 2021.

ومن بين هذه الشخصيات رئيس الوزراء، برنار غومو، والمتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصالات، عثمان غوال ديالو.