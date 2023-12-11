بوتين يدشن غواصتين نوويتين جديدتين: العمل على تطوير القوة البحرية لروسيا سيستمر بلا شك

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غواصتين نوويتين جديدتين ستنضمان إلى الأسطول الروسي، خلال زيارته إلى أقصى الشمال، وتعهد بمواصلة "تطوير القوة البحرية" لبلاده.

وذكر بوتين خلال الاحتفال في سيفيرودفينسك بالقرب من أرخانغلسك، إن "هاتين الحاملتين للصواريخ الهائلتين اللتين لا مثيل لهما في فئتهما، ستنضمان إلى قواتنا البحرية". وأوضح أن "العمل على تطوير القوة البحرية لروسيا سيستمر بلا شك"، فيما يخوض هذا البلد منذ عامين تقريباً هجوماً في أوكرانيا وتستهدفه حزمة عقوبات غربية غير مسبوقة.

ووعد بوتين بتعزيز الوجود البحري الروسي "في القطب الشمالي وأقصى الشرق والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين".

وسيتم تصنيع ثماني غواصات نووية إضافية من مختلف الفئات في ورش بناء السفن الروسية، وفقا للرئيس الروسي.

وتمثل كل من "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث" اللتين تم البدء ببنائهما منذ ست سنوات تقريباً، الجيل الرابع من الغواصات الروسية العاملة بالطاقة النووية. وسوف يتم الحاقهما بأسطول المحيط الهادئ المتمركز في اقصى الشرق.