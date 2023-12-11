قائد سلاح البحر الايراني: سنطرد حاملة الطائرات الاجنبية من الخليج قريبا

اكد قائد القوة البرية بالجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني بان "حاملة الطائرات التابعة للقوى غير الاقليمية والمتواجدة في الخليج حاليا، جاءت لاثارة الفتن، ونحن سنطردها الى خارج المنطقة قريبا".

واشار الادميرال ايراني خلال كلمته امام المؤتمر الوطني بعنوان "تطوير سواحل مكران" في طهران؛ الى ان "الكثيرين ادعوا بأن حاملة الطائرات التي دخلت منطقتنا جاءت من اجل تغيير المعادلات، لكن يجب القول بانهم جاؤوا من اجل اشعال الفتن وتلبية احتياجاتهم، ونحن نؤكد بأننا سنطردهم من المنطقة قريبا".

ولفت الادميرال ايراني الى ان "الأميركيين ارادوا قبل نحو شهرين، تفتيش صهريج وقود بحري للجمهورية الاسلامية في المحيط الاطلسي، لكن التفتيش بحاجة الى ترخيص من الامم المتحدة، وعندما جاؤوا من قبل ادارة التفتيش الاميركية لدخول الصهريج البحري، لم نسمح لهم حتى بالاقتراب منه".

وشدد قائد سلاح البحر الايراني على ان "الامن الملاحي مستتب في المنطقة، لكن التواجد الدائمي في اعالي البحار يحظى باهمية كبيرة بالنسبة الينا، الامر الذي اثبتناه من خلال رحلة مجموعة القطع البحرية 86 الايرانية بامتياز التي ابحرت الى المحيط الهادئ"؛ مبينا ان "هذه الرحلة لم يسبق لها نظير".

واردف ان "قطاع التصنيع البحري الايراني نجح في انتاج مدمرة وطنية بامتياز وهي قادرة على الابحار حول العالم"؛ مبينا ان "التفوق البحري للجمهورية الاسلامية سيتحقق قريبا وان الدبلوماسية البحرية الايرانية سرعان ما ستظهر للعيان".

وأكد الأدميرال ايراني "أهمية تطوير سواحل مكران (السواحل الايرانية في بحر عمان) والتسريع في وتائر تطوير ميناء تشابهار الايراني المطل على المحيط الهندي"؛ مؤكدا ان "القوات البحرية الايرانية وسعت حضورها في سواحل مكران وشرعت في بناء المنشآت وتقوم الان بتصنيع سفن الاسناد في تلك المنطقة".

ولفت الى ان "اول سفينة ايرانية الصنع من هذا الطراز ابحرت حول العالم، وسيتم قريبا ازاحة الستار عن النسخة الثانية، والنموذج الثالث سيدخل الخدمة مع بدء العام الايراني المقبل في 21 اذار القادم".