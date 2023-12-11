نتانياهو: إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن بغزة بعد الحرب والسعودية والامارات ستمولان اعادة اعمار القطاع

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية و الأمن بالكنيست الاسرائيلي، الى ان "الفرق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة تريد أن تفعل ذلك على مراحل، وإسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة في اليوم الذي يلي الحرب".

ولفت نتانياهو الى ان "حماس لا تسمح لأحد بمغادرة قطاع غزة، ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع، وسيكون علينا بناء كيان لا يريد تدميرنا يتولى الإدارة المدنية في قطاع غزة".

واعلن بان "إعادة إعمار قطاع غزة سيتمّ تمويله من قِبل السعودية والإمارات".