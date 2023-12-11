"وفا": القوات الإسرائيلية هدمت مغارة وجرفت طريقا زراعية جنوب بيت لحم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "قوات الاحتلال هدمت مغارة وجرفت طريقا زراعية في قرية ارطاس جنوب بيت لحم". بدوره، أوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية،أن "قوة من جيش الاحتلال يرافقها ثلاث جرافات كبيرة اقتحمت جبل أبو زيد جنوب ارطاس، وهدمت مغارة تسمى مغارة "نمر" وجرفت طريقا زراعية شقها المجلس القروي من أجل وصول المواطنين لأراضيهم".

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