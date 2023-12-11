مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: طائرات الاحتلال تقصف أي شخص يخرج من أو يدخل إلى المستشفى

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة أحمد الكحلوت، أن "طائرات الاحتلال المسيّرة تقصف أي شخص يخرج من أو يدخل إلى المستشفى"، مشدداً على أن "الوضع بالمستشفى صعب جداً".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال عدوانه المستمر على غزة عددا كبيرا من مستشفيات القطاع، مما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى والنازحين الذين لجؤوا إليها هربا من القصف على أحيائهم السكنية.
ويوم 14 تشرين الثاني الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، بعد حصاره لعدة أيام وقصف مرافقه، ومن بينها مولدات الكهرباء وغرف للعمليات.
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