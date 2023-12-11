الإصلاحات الحاسمة لإنقاذ الاقتصاد المصري .. إعلام إسرائيلي : الحـ ـرب في غـ ـزة تهدد الخطط الإقتصادية للرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب المحلل السياسي الإسـ ـرائيلي تسيفي برائيل في مقال لصحيفة إسـ ـرائيلية، أن "مصر لن تتعاون مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالأفكار المطروحة لإدارة القطاع عقب انتهاء الحـ ـرب".

وكتب برائيل تحت عنوان: "الحـ ـرب وضعت مصر في موقف جديد تجاه غـ ـزة"، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منغمس في تعزيز الإصلاحات الحاسمة لإنقاذ الاقتصاد المصري، والحديث عن قبول اللاجئـ ـين والمشاركة في إدارة القطاع يهدد خططه بالكامل.

وأضاف: "كلنا معاك" العبارة الموجودة أسفل اللافتات الإعلانية المعلقة على آلاف أعمدة الإنارة في جميع أنحاء القاهرة تؤكد أن الدولة المصرية عازمة على أن يفوز المرشح الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة من أجل وضع حل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية عن خطة إسـ ـرائيلية جديدة يجري الإعداد لها حاليا لإدارة قطاع غـ ـزة عقب انتهاء الحـ ـرب الجارية.