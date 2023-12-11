حركة حماس: استهداف أطفال وشاب جريح عملية إعدام سادية

ياسر رشاد - القاهرة - علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على المشاهد المروع لقتل جنود الاحتلال للشاب الجريح رامي العبوشي في مخيم الفارعة للاجئين، في مدينة طوباس، قائلة : "بعد إصابته برصاص الاحتلال، ودون أن يشكل أي تهديد؛ هي عملية إعدام ساديّة بدم بارد، تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتّبعها حكومة الإرهاب في "تل أبيب"، وتحدث بالصوت والصورة، أمام سمع ونظر العالم، دون أن يجد رادعاً من المجتمع الدولي أو المؤسسات القضائية الدولية".

وأضافت حماس :"أن هذه الجريمة البشعة، ومِن قبلها جريمة إعدام الطفلين آدم الغول (8 أعوام)، وباسل أبو الوفا (15 عام)، في جنين بذات الطريقة؛ لتستدعي تحركاً دولياً جاداً من كافّة المؤسسات الدولية خصوصاً محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة هذا الكيان على جرائمه وانتهاكه لكل الأعراف القوانين الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي تشجّع الكيان الصهيوني الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".