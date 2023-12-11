جزء كبير من كينيا يقع في الظلام على مستوى البلاد خلال 3 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب انقطاع التيار الكهربائي كينيا مساء الأحد، مما أدى إلى شل أجزاء كبيرة من البلاد، ودعا وزير النقل إلى إجراء تحقيق في "أعمال تخريب وتستر محتملة" على الانقطاع الثالث على مستوى البلاد خلال ثلاثة أشهر.

بدأ انقطاع الكهرباء حوالي الساعة 8 مساء، مما أثر على العديد من المرافق الحيوية، بما في ذلك المطار الرئيسي في العاصمة نيروبي، وهو مركز نقل رئيسي يربط شرق إفريقيا بآسيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم.

وفي إشارة إلى الانقطاعات الكبيرة الأخيرة، قال وزير النقل كيبتشومبا موركومين بعد وقت قصير من زيارته للمطار في وقت متأخر من يوم الأحد "نحن نقدم طلبا رسميا إلى جهاز الشرطة الوطنية للتحقيق في أعمال التخريب والتستر المحتملة".

وألقت شركة الكهرباء الكينية التي تديرها الدولة باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على "اضطراب النظام" وقالت إن المشكلة يعالجها الفنيون.

وقال بيان "لقد فقدنا إمدادات الكهرباء إلى أجزاء مختلفة من البلاد بسبب عطل مشتبه به يؤثر على نظام الطاقة".

في وقت لاحق من يوم الأحد ، أصدرت شركة كهرباء كينيا تحديثا قالت فيه إنها أعادت خدمة الكهرباء إلى أجزاء من البلاد ، بما في ذلك بعض الأحياء السكنية في العاصمة ، لكن العديد من المناطق في كينيا ظلت بدون كهرباء صباح الاثنين.

وخلال انقطاع مماثل للتيار الكهربائي الشهر الماضي، استغرق المهندسون أكثر من 12 ساعة لاستعادة الطاقة في معظم أنحاء البلاد.

لكن أسوأ انقطاع كان في 25 أغسطس ، وهو أطول انقطاع في تاريخ كينيا. ولا يزال السبب غامضا، حيث ألقت شركة الكهرباء باللوم على فشل في أكبر مزرعة رياح في أفريقيا، والتي ألقت بالمسؤولية على شبكة الكهرباء بدلا من ذلك.

وفي أجزاء من البلاد، بما في ذلك نيروبي، استغرق الأمر ما يقرب من 24 ساعة حتى عادت الكهرباء.

وطالب الكينيون على وسائل التواصل الاجتماعي بإجابات من شركة كهرباء كينيا بشأن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الأحد، في حين سخر آخرون من الوكالة، قائلين إنها أسوأ من شركات الكهرباء في نيجيريا وجنوب أفريقيا، حيث التقنين أو التخلص من الأحمال، كما هو معروف، أمر شائع.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي الأخير في كينيا في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعا في أسعار الوقود يلقي كثيرون باللوم عليها في خسائر بملايين الدولارات للشركات والاقتصاد الأوسع الذي يعاني بشدة.