لامبالاة الناخبين تهز الانتخابات الفرعية في زيمبابوي عبر تسع دوائر انتخابية

ياسر رشاد - القاهرة - أجرت زيمبابوي انتخابات خاصة، يوم السبت، لتسعة مقاعد في البرلمان بعد إقالة نواب المعارضة من مناصبهم واستبعادهم من الترشح مرة أخرى.

ووصفت المعارضة ذلك بأنه محاولة غير قانونية من جانب حزب زانو-بي إف الحاكم لتعزيز أغلبيته البرلمانية وربما تغيير الدستور.

وقد يسمح ذلك للرئيس إيمرسون منانجاجوا (81 عاما) الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية وأخيرة في أغسطس آب وسط انتقادات دولية وإقليمية بالترشح لولاية أخرى.

وانتخب جميع نواب المعارضة التسعة من حزب "ائتلاف المواطنين من أجل التغيير" الذين تمت إقالتهم في الانتخابات الوطنية في أغسطس/آب.

لكن مسؤولا يدعي أنه الأمين العام للحزب استدعاهم من مناصبهم في الأسابيع التي تلت تلك الانتخابات.

وقال زعيم الحزب نيلسون تشاميسا إن المسؤول سينجيزو تشابانجو لا يشغل أي منصب مع الحزب ويجب تجاهل تعليماته.

لكن محاكم زيمبابوي اعترفت بسلطة تشابانجو وقضت بإقالة نواب المعارضة وأعلنت يوم الخميس أنهم غير مؤهلين للترشح.

"هذه ليست انتخابات. هذه ليست ديمقراطية" ، قال نائب المتحدث باسم المعارضة غيفت أوستالوس سيزيبا لوكالة أسوشيتد برس.

وترك حكم قضائي آخر صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة مرشح الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية للفوز بأحد المقاعد في العاصمة هراري دون منافس.

وقالت اللجنة عشية الانتخابات الخاصة إنها تقدمت باستئناف أمام المحكمة العليا، مطالبة بظهور ثمانية من مرشحيها في صناديق الاقتراع.

ولم يذكر اسما لمقعد هراري.

وقال حزب المعارضة الرئيسي إن إقالة نوابه محاولة وقحة من الحزب الحاكم لزيادة سيطرته في البرلمان واتهم الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية الذي يتولى السلطة منذ استقلال الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا في عام 1980 باستخدام المحاكم لمساعدته على القيام بذلك.

وقالت اللجنة إن الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية يستخدم تشابانجو والمحاكم "لقتل" المعارضة.

"تم رسم خطوط المعركة بوضوح" ، قال CCC يوم السبت في بيان على موقع التواصل الاجتماعي X.

"إن تصرفات مسؤولي المحكمة الذين ساهموا في زوال الديمقراطية في زيمبابوي سيتم تسجيلها في تاريخ البلاد".

وفاز حزب زانو – الجبهة الوطنية ب 177 مقعدا من أصل 280 مقعدا برلمانيا في الانتخابات الوطنية لكنه يحتاج إلى 10 مقاعد أخرى للحصول على أغلبية الثلثين التي يحتاجها لتغيير الدستور.

وهذا من شأنه أن يسمح لها بإزالة حدود ولاية الرؤساء، من بين أمور أخرى.

الانتخابات الخاصة يوم السبت ليست سوى البداية.

واستدعى تشابانجو عشرات آخرين من نواب المعارضة وأعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات. ومن المقرر إجراء المزيد من الانتخابات في الأشهر المقبلة.

وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية يستخدم مؤسسات مثل المحاكم وقوات الشرطة لقمع المعارضة والانتقادات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي في الفترة التي سبقت الانتخابات الخاصة إنها تفرض قيودا على تأشيرات الدخول على أفراد زيمبابوي "يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض الديمقراطية في زيمبابوي".

وقالت إنهم شاركوا في "استبعاد أعضاء المعارضة السياسية من العمليات الانتخابية"، لكنها لم تذكر أحدا.

ونفى الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية أي صلة له بتشابانجو وسحب الثقة من نواب المعارضة ووصفه بذلك بأنه شجار داخلي في المجلس الزيمبابوي. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم كريستوفر موتسفانجوا إن الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية ليس مسؤولا عن "الفوضى والاضطراب" داخل المعارضة.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية منانجاجوا في عام 2028 ودعاه البعض داخل حزبه إلى البقاء بعد الحد الحالي لفترتي الرئاسة.

وصل إلى السلطة في عام 2017 بعد انقلاب أطاح بالمستبد روبرت موغابي ، الذي كان زعيما لزيمبابوي لمدة 37 عاما.