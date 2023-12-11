حقوق الإنسان السعودية: العالم يقف عاجزا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، حيث تحتفل أجهزة الأمم المتحدة والدول والمنظمات حول العالم بهذه الذكرى. وأوضحت الجمعية أنه من الألم أن العالم يشهد أحد أكبر الانتهاكات للإعلان الذي حذرت ديباجته من أن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية، فالقوات الإسرائيلية، تواصل قصفها الهمجي الذي راح ضحيته آلاف الأبرياء وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.



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