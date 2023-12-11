إضراب شامل في الضفة والقدس

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الأراضي الفلسطينية أمس اضرابا شاملا في كل مناحي الحياة التجارية والتعليمية والمواصلات العامة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدور الأمريكي في هذه الحرب، وشمل الإضراب القدس الشرقية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الأراضي الفلسطينية أمس اضرابا شاملا في كل مناحي الحياة التجارية والتعليمية والمواصلات العامة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدور الأمريكي في هذه الحرب، وشمل الإضراب القدس الشرقية. وبدا الالتزام بالإضراب شامللا حتى أن أكشاك القهوة، التي عادة ما تبقى مفتوحة حتى في أيام الإضراب، التزمت بالإضراب إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات والمعاهد.

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