انت الان تتابع خبر بونو يكشف سر غيابه عن حفل جوائز كاف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء الإثنين في المغرب، والذي تصادف مع مباراة الهلال ضد التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعتبر بونو المرشح الأول لحفل جائزة أفضل حارس في أفريقيا، مع العلم أنه يتنافس على حصد الجائزة مع كل من المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ولم يسافر بونو إلى المغرب وشارك مع الهلال في مباراة التعاون، والتي حافظ خلالها على نظافة شباكه حيث فاز "الزعيم" بنتيجة 3-0، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

وقال بونو في تصريحات تلفزيونية لقناة "SSC Sports" بعد المباراة: "قررت عدم الذهاب إلى حفل جوائز الأفضل في أفريقيا من أجل مساعدة الفريق في لقاء التعاون".

وأضاف: "إدارة الهلال سمحوا لي بالرحيل ولكني رفضت ذلك، وفضَّلت البقاء ولعب هذه المباراة لأهميتها، ولم يكن الوقت يسمح لحضور حفلات".

وواصل صاحب الـ32 عاما: "لم أستطع التخلي عن الفريق لأنها مباراة هامة بالنسبة لنا أمام خصم قوي، وكان التأهل هدفنا الرئيسي".

وأنهى الحارس المغربي قائلا: "أشكر لاعبي المنتخب الوطني وفريقي السابق إشبيلية والآن مع نادي الهلال الذي جعلني أستمر في تقديم مستوى جيد".