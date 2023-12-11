انت الان تتابع خبر واشنطن تحذر بغداد من "عواقب الهجمات" على قواعدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عراقي قوله، إن تحذير بيرنز يأتي وسط تزايد الهجمات على أهداف أمريكية في العراق"، وأشارت الوكالة، إلى أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 84 مرة على الأقل منذ 7 أكتوبر.وقال مسؤول أمريكي بحسب "أسوشييتد برس"، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أيضا خلال محادثة هاتفية أن واشنطن تتوقع من الحكومة العراقية أن تتحرك لمنع الهجمات على الأهداف الأمريكية".

وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام لمنظمة "حزب الله" اللبنانية نعيم قاسم إن الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا مهمة للغاية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.