أوكرانيا تدلي ببيان حول جبهة القتال في أفدييفكا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية شنت هجوماً كبيراً جديداً على مدينة «أفدييفكا» شرقي أوكرانيا.

تعد «أفدييفكا» حصناً أوكرانياً رئيسياً شمال غرب مدينة دونيتسك في منطقة دونباس.

وقال أولكسندر ستوبون المتحدث باسم الجيش للتلفزيون الأوكراني إم الجيش الروسي «شن هجوماً واسع النطاق مدعوماً بمركبات مدرعة في اتجاهي أفدييفكا ومارينكا».

وأضاف ستوبون أن الوضع في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا شهد تغيراً طفيفاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن القتال كان عنيفاً.

وأشار إلى تسجيل 610 هجمات بالمدفعية بالقرب من «أفدييفكا» خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية فقط.

وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تسعى لتطويق مدينة «أفدييفكا».

وأوضح ستوبون «المعارك الشرسة مستمرة. مقاتلونا متمسكون بالدفاعات بقوة».