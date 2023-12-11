"الكونغو الديمقراطية": الرئيس الحالي تشيسيكيدي يتعهد بتخليص البلاد من متمردي حركة 23 مارس

ياسر رشاد - القاهرة - قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، كان الرئيس الحالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يترشح لإعادة انتخابه، يوم الأحد، 10 كانون الأول/ديسمبر، في الحملة الانتخابية في غوما.

وعقد اجتماع فيليكس تشيسيكيدي الذي كان تحت حراسة أمنية مشددة في الوقت الذي يسيطر فيه متمردو حركة 23 مارس على مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو.

"في 20 ديسمبر ، أحتاج إلى أصواتكم حتى نتمكن من مواصلة الكفاح لتحرير بلدنا. أعدكم بأن هذه المعركة ستستمر، وسنخلص بلادنا من إرهابيي حركة 23 مارس الذين جلبهم زعيمهم بول كاغامي".

وأضاف "سنضع حدا لحكمهم الهمجي وللإرهاب الذي أغرق الشعب الكونغولي في حالة حداد لعقود".

وحضر الاجتماع الآلاف من سكان عاصمة إقليم شمال كيفو على الرغم من هطول الأمطار.

المدينة هي واحدة من أكبر المدن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بناء جيش قوي

وحث تشيسيكيدي المزيد من الكونغوليين على التجنيد في القوات المسلحة لمحاربة متمردي حركة 23 مارس.

"لقد أخبرتكم أننا بدأنا العمل على إعادة بناء جيشنا، وأحتاج إلى شباب، رجال ونساء شجعان يحبون بلدهم، لملء صفوف جيشنا. لقد تلقينا بالفعل 40,000 منهم، لكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد منكم".

الاقتصاد والأمن هما الموضوعان الرئيسيان لحملة الرئيس الحالي. يواجه حوالي 20 معارضا.

وقد أدى تمرد حركة 23 مارس إلى نزوح آلاف الأشخاص. ويتهم تشيسيكيدي رواندا بدعم المتمردين. وربط خبراء الأمم المتحدة المتمردين بالقوات الرواندية، وتنفي كيغالي هذه الاتهامات.

وأبرمت حركة 23 مارس، التي تتألف إلى حد كبير من التوتسي الكونغوليين، اتفاقا في عام 2013 مع الحكومة الكونغولية وتعهدت بإلقاء السلاح.

وحملت الجماعة السلاح مرة أخرى في نهاية عام 2021، متهمة كينشاسا بعدم احترام التزاماتها بشأن تسريح مقاتليها.

ومنذ ذلك الحين كثيرا ما اشتبكت مع القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي من المقرر أن تنسحب تدريجيا من الكونجو بناء على طلب الحكومة.

وأعرب روجر ميبنج، المرشح لمنصب النائب الوطني، عن دعمه لتشيسيكيدي قائلا: "إنه يحظى بدعمنا بسبب إنجازاته ورد فعله على العدوان الرواندي. نعتقد أننا ما زلنا بحاجة إليه لمدة 5 سنوات قادمة لإنهاء المهمة التي بدأها ".

غادر أكثر من 250 جنديا من جنوب السودان يوم الجمعة (08 ديسمبر) شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبعد الكينيين، فإن جنوب السودان هم أحدث مجموعة من قوة إقليمية تابعة لجماعة شرق أفريقيا تنسحب من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويجتاح العنف شرق الكونجو منذ عقود حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة وميليشيا للدفاع عن النفس من أجل الخام والنفوذ والمال.