بوجدانوف يؤكد الحاجة إلى إيجاد تسوية عاجلة للوضع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين أن المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أكد خلال محادثاته مع مسؤولين فلسطينيين وأعضاء من حركة حماس على مدار يومي 10 و11 ديسمبر، الحاجة إلى تسوية عاجلة لجميع القضايا الإنسانية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن.

وأشار البيان الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن الدبلوماسي الروسي الكبير اجتمع مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت وممثل قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر طاهر، والمسؤول في حركة حماس موسى أبو مرزوق.

وذكر البيان "جرى خلال المحادثات مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع العسكري والإنساني الناشئ في قطاع غزة".

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددا موقفه المبدئي بشأن الحاجة إلى وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل عاجل لجميع القضايا الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن.

وشدد الدبلوماسيون على "الأهمية الخاصة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامجها السياسي الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".