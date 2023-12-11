الشعر المستعار الاصطناعي والنسج والامتدادات تمنح حياة جديدة في كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - يأتي الشعر الصناعي في مجموعة متنوعة من الألوان وهو أرخص من الوصلات والشعر المستعار المصنوع من شعر الإنسان، تستخدمها العديد من النساء كمنتج يستخدم مرة واحدة.

ولكن ماذا يحدث للشعر بمجرد انتهاء المستخدم منه؟ في كينيا ، تقوم مجموعة من النساء بإعادة تدويرها.

في صالون تصفيف الشعر هذا في كيسومو كينيا ، تقوم النساء المحليات بتضفير شعرهن وتصفيفه باستخدام الشعر الصناعي.

الشعر المستعار الصناعي والنسج والامتدادات مصنوعة من البلاستيك غير القابل للتحلل ، ويمكن أن يكون التخلص من الإهمال ضارا بالبيئة.

في ورشة عمل Alisam لتطوير وتصميم المنتجات في كيسومو ، تكرس مجموعة من النساء جهودهن لتحويل هذه النفايات إلى عناصر وظيفية.

بقيادة سارة أديرو ، يجمعون نفايات الشعر الاصطناعية والطبيعية المهملة من الصالونات ويحولونها إلى سجاد وممسحات في محاولة لمكافحة التلوث البيئي.

تقوم النساء أولا بفرز الشعر الذي تم جمعه وحياكته في خيوط قبل نسجه في المنتجات.

يمكن لكل امرأة في الفريق صنع ما يصل إلى 10 سجاد في الأسبوع.

يمكن أن يجلب السجاد الصغير حوالي 3 دولارات أمريكية ويصل إلى 16 دولارا أمريكيا للسجاد الكبير.

"تكون قطع الشعر جميلة عندما تكون مضفرة ولكن عندما تزيلها من شعرك تبدو قبيحة للغاية، الآن قررنا إعادة تدويرها واستخدامها لوقف تلويث البيئة، نستخدمها لصنع حصائر الأبواب وكسب لقمة العيش منها".

وفقا لنيوتن أوينو ، عالم البيئة ومؤسس Alisam Products Development and Design ، فإن المشروع مستوحى من الحاجة إلى خلق فرص عمل من خلال إعادة استخدام المواد.

"كل أسبوع يزيل الناس شعرهم وأين يلقون به؟ فقط على السطح. لا توجد منطقة محددة ، ولا يوجد مكان مخصص لتفريغ هذا ، لذلك كل الفضلات في كل مكان والنتيجة النهائية هي أنهم جميعا يعودون إلى البحيرة. لذلك أود أن أدعو الأمم المتحدة للبيئة ، وحكومة كينيا وخاصة وزارة البيئة ، إلى النظر إلى هذه النفايات البشرية كمسألة خطيرة تماما مثل أي نفايات أخرى يركزون عليها ".

عالم استهلاكي

يمكن المشروع النساء المحليات من شق طريقهن إلى سبل عيش مستدامة ، مع تقليل النفايات البلاستيكية في المجتمع.

الزبائن ، مثل فيفيان أوور ، يعطون ممسحة الباب المصنوعة من نفايات الشعر إبهاما.

"إنه فريد للغاية ، وبأسعار معقولة. يساعد في الحفاظ على البيئة ، كما يجعل البيئة نظيفة وخلال هذا الطقس يساعد حقا. يمكن أن يجف بشكل أسرع حتى في موسم الأمطار، ويتطلب الأمر الكثير من الغبار، وأنا أحب ذلك حقا".

يشيد آموس ويمانيا ، كبير مستشاري الطاقة المتجددة والتحولات العادلة في Power Shift Africa ، بأي مبادرات تركز على الممارسات الدائرية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة بحيرة فيكتوريا واستعادتها.

"نحن نعيش في عالم استهلاكي حيث يستهلك الجميع أكثر بكثير مما هو مطلوب. لدينا تأثير كبير على النظم البيئية مع هذا الاستهلاك الزائد. لذلك أعتقد أن الوقت قد حان لأن يتبنى المجتمع بأسره، بما في ذلك هنا في كينيا، الدائرية".

بحيرة فيكتوريا ، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في إفريقيا ، معرضة لخطر الملوثات التي تتراوح من النفايات المنزلية إلى النفايات الصناعية.

ووفقا لهيئة الأمم المتحدة للمياه، تعتبر أجزاء من البحيرة الآن مناطق ميتة غير قادرة على الحفاظ على الحياة بسبب نقص الأكسجين في المياه.

تشكل التهديدات التي تواجه البحيرة مصدر قلق عميق للمجتمعات التي تعتمد عليها في سبل عيشها.