إيكواس تشكل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر بشأن العودة إلى الحكم المدني

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع زعماء غرب أفريقيا في أبوجا يوم الأحد، 10 كانون الأول/ديسمبر، لإجراء محادثات بشأن منطقتهم التي تواجه أزمة سياسية متفاقمة وتهديدات متزايدة من الجهاديين يعيثون فسادا في منطقة الساحل وانتقادات لقيادتها في بعض الدول الأعضاء.

كانت الأزمة السياسية في النيجر على رأس جدول الأعمال.

وتم تشكيل لجنة للتعامل مع الحزب الوطني التقدمي الحاكم في البلاد لاتخاذ قرار بشأن التقدم نحو فترة انتقالية قصيرة وشروط أخرى لرفع العقوبات.

"تقرر الهيئة إنشاء لجنة من رؤساء الدول تتألف من حضور رئيس جمهورية توغو ورئيس دولتها، ورئيس جمهورية سيراليون ورئيس دولتها، ورئيس جمهورية بنن ورئيس دولتها، للتفاعل مع اللجنة الوطنية للشرطة الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف الاتفاق على خارطة طريق انتقالية قصيرة ، وإنشاء أجهزة انتقالية ، فضلا عن تسهيل إنشاء آلية مراقبة وتقييم الانتقال للعمل من أجل استعادة سريعة للنظام الدستوري "، قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

شروط رفع العقوبات

بعد انقلاب 26 يوليو ، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية على النيجر. وحدد رئيس لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عمر أليو توراي، شروط رفعها.

وأضاف "ستخفف السلطة تدريجيا العقوبات المفروضة على النيجر. وفي حالة عدم امتثال اللجنة الوطنية للسلامة المدنية لنتائج المشاركة مع اللجنة، ستبقي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جميع العقوبات، بما في ذلك استخدام القوة، وستطلب من الاتحاد الأفريقي وجميع الأطراف الأخرى فرض الافتراضات المستهدفة على أعضاء الخطة وشركائهم".

في ذلك الوقت، قال مفوض الاتحاد للسلام والأمن إنه "غير مقبول".

ظل باب الدبلوماسية مع المجلس العسكري في النيجر مفتوحا ، لكن الكتلة لن تشارك في محادثات مطولة لا تؤدي إلى أي مكان ، كما قال عبد الفتو موسى ، مفوض الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للسلام والأمن ، لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة في 23 أغسطس.

ووفقا لمصدر توغولي، فإن الجنرال تياني مستعد للتفاوض بشأن المدة الانتقالية ومصير الزعيم المخلوع محمد بازوم المحتجز.

"حماية الديمقراطية"

وفي كلمته الافتتاحية، حث الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قادة غرب أفريقيا على إعطاء الأولوية للحكم الرشيد للشعب، لأنه يعمل كمحفز للتحول الاجتماعي والاقتصادي والتنمية.

وقال: "من خلال توفير الحكم الرشيد الذي يعالج تحديات الفقر وعدم المساواة وغيرها من مخاوف الناس ، كنا سننجح في معالجة بعض الأسباب الجذرية للتدخل العسكري في العمليات المدنية في منطقتنا".

وشدد على أن هدف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتمثل في تحقيق منطقة متكاملة تماما لا يمكن تحقيقه دون السلام والأمن والاستقرار "لقد اعترفت المنطقة، منذ عام 2001، بأن الديمقراطية هي الشكل الوحيد للحكم القادر على تعزيز التنمية والشمولية والرفاه الاجتماعي لشعوبنا".

ووصف رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محاولة بعض الدول الخاضعة للحكم العسكري تعويم تحالف دول الساحل بأنها "محاولة وهمية لتحويل الانتباه عن سعينا المشترك للديمقراطية والحكم الرشيد الذي سيؤثر على حياة شعوبنا".

وفيما يتعلق بالاضطرابات الأخيرة في سيراليون وغينيا بيساو، طلب رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من زملائه القادة إيلاء الاهتمام لحماية الديمقراطية، مؤكدا مجددا عدم تسامح الجماعة إطلاقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومة.