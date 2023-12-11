زيلينسكي من واشنطن: تأخير المساعدات لكييف يحقق "أحلام" بوتين

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة مواصلة دعم كييف عسكريا، محذّرا خلال خطاب ألقاه في واشنطن من أن "الإخفاق في مساعدة بلاده على هزيمة الغزو الروسي يحقق "أحلام" الكرملين المتمثلة بتدمير الديموقراطية في أوروبا".

وأكد زيلينسكي مخاطبا مجموعة من الضباط الأميركيين في جامعة الدفاع الوطني، بأن "أوكرانيا لا تقاتل من أجل وجودها فحسب، بل دفاعا عن الحريات في أوروبا التي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".

وفي إشارة إلى الجمهوريين في الكونغرس الذين باتوا يعارضون التمويل الأميركي للجهد الحربي الأوكراني، شدد زيلينسكي أن "على السياسيين ألا "يخونوا الجندي"، محذرا من أن إيقاف المساعدات الأميركية هو أمر يرحّب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في كابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب.. تتحقق أحلامهم عندما يرون التأخيرات". وتابع "يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم".

من المقرر أن يلتقي الثلاثاء الرئيس الأميركي جو بايدن وشخصيات بارزة في الكونغرس من الحزبين بمن فيهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بأن الزيارة تأتي في "لحظة حرجة" وبأن بايدن لن يخفي بأنه "متمسّك" بسعيه لتأمين المساعدات التي تحتاجها أوكرانيا لإعادة إمداد جنودها وتوسيع الجهود الرامية لدفع القوات الروسية للتراجع.

سيجتمع زيلينسكي أيضا مع مديري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يسعى لدعم اقتصاد بلاده في ظل الحرب الشاملة.