سيناتور مقرب من ترامب: سيتعيّن على أوكرانيا التخلي عن أراض لصالح روسيا وعلينا أن نسدل الستار على الحرب

اشار السيناتور الأميركي عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس الى انه "من مصلحة أميركا بأن تتقبّل بأنه سيتعيّن على أوكرانيا التخلي عن أراض لصالح الروس وعلينا أن نسدل الستار على الحرب".

واعتبر فانس، الحليف المقرب للرئيس الاميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، أن "تحذيرات البيت الأبيض من أن السماح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا سيعرّض دولا أخرى في شرق أوروبا للخطر، بما فيها تلك المنضوية في حلف شمال الأطلسي"، "سخيفة".

وأفاد أنه لا يجب أن تحصل أوكرانيا على "شيك على بياض"، مضيفا "ما الذي سيحققه مبلغ 61 مليار دولار ولم يحققه مبلغ 100 مليار دولار" حتى الآن؟.

ويبدو أن حماسة الجمهوريين اليمينيين بقيادة مرشح انتخابات 2024 الرئاسية ترامب تراجعت بشكل كبير حيال قضية أوكرانيا.

يذكر بان صحيفة "التايمز" البريطانية نقلت عن رقيب في الجيش الأوكراني قوله: "كانت لدينا ذخيرة أكثر بعشر مرات في الصيف، وذات نوعية أفضل.. أما الآن فهم يجلبون لنا قذائف من جميع أنحاء العالم، ذات نوعيات مختلفة، ونحن نتلقى 15 قطعة فقط لمدة ثلاثة أيام".