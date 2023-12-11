حمدان: عندما يكون هناك اي عدوان من واجب الشعب اللبناني الدفاع عن حدوده وارضه

أشار النائب فراس حمدان، الى أننا "بحالة حرب وفي الجنوب نعاني على الاصعدة كافة فالمصالح معطّلة والمواسم الزراعية انضربت كليًا".

وأكد حمدان، في حديث لـ"LBCI"، أنها "تقع على كاهلنا مسؤولية كبيرة وبإمكاننا القيام بمبادرات وتوجيه كتب الى الحكومة المسؤولة عن الاجراءات التي تتخذ في حالات الطوارئ والحرب"، لافتاً الى أن "خطة الطوارئ لا تمويل لها والرهان على الاتفاق مع الجهات المانحة من أجل التمويل".

وشدد على "التضامن الوطنيّ للتكاتف مع اهل الجنوب، وعندما يكون هناك اي عدوان من واجب الشعب اللبناني الدفاع عن حدوده وارضه"، معتبراً أن "أي مناصرة أو مزايدة على اصحاب القضية هو مضرّ لأصحابها وقد أثبتت التجربة أن أي مقاومة من خارج الاراضي المحتلة باءت بالفشل".

وأضاف "المساندة والتكاتف مع الشعب الفلسطيني وضد جرائم الحرب تحصل عبر الدعم السياسي والاعلامي والديبلوماسي وخلق رأي عام دولي للضغط من أجل وقف اطلاق النار وفكّ الحصار وتحرير الاسرى وحل الدولتين".