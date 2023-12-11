رئيس بلدية رميش: 6000 نسمة صامدة في البلدة ونناشد ميقاتي للتفكير بالجنوب والعمل على ايقاف النزوح

أشار رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، الى أن "6000 نسمة صامدة في رميش من أصل 10000 نسمة وما من يسأل عنهم والوضع أصبح مأساويًا بعد الهدنة".

ولفت العلم، في حديث لـ"LBCI"، الى أننا "نحن دعاة سلام ولغة الحرب أصبحت قديمة ونحن قد نسينا عام 1975، ويجب تطبيق 1701 ولا أعلم ما دور اليونيفل في الجنوب".

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "يفكر بالجنوب وأن يعمل على ايقاف النزوح".