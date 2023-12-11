أشار رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، الى أن "6000 نسمة صامدة في رميش من أصل 10000 نسمة وما من يسأل عنهم والوضع أصبح مأساويًا بعد الهدنة".
ولفت العلم، في حديث لـ"LBCI"، الى أننا "نحن دعاة سلام ولغة الحرب أصبحت قديمة ونحن قد نسينا عام 1975، ويجب تطبيق 1701 ولا أعلم ما دور اليونيفل في الجنوب".
وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "يفكر بالجنوب وأن يعمل على ايقاف النزوح".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية رميش: 6000 نسمة صامدة في البلدة ونناشد ميقاتي للتفكير بالجنوب والعمل على ايقاف النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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