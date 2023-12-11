شكرا لقرائتكم خبر وفد أممي يستمع إلى أنات الجوع الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني «يتضورون جوعا»، وصل إلى مدينة العريش المصرية القريبة من قطاع غزة، وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، والاستماع إلى أنات الجوع التي يصدرها الفلسطينيون على بعد كيلو مترات.

ورتبت دولة الإمارات الزيارة إلى رفح، حيث عبرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود إلى غزة، بينما يتفاوض مجلس الأمن على مشروع قرار صاغته الإمارات، يطالب الطرفين المتحاربين «بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة» لإيصال المساعدات.

وأكدت مصادر مطلعة، أن 13 عضوا قبلوا الدعوة، وسيشارك ما لا يقل عن 5 أعضاء من مجلس الأمن على مستوى الممثلين الدائمين، بما في ذلك 3 من الأعضاء دائمي العضوية، ويتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة، ولم يتضح متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة «إن الهدف من الزيارة هو التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب، فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة»، مشيرة إلى أنها ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن.

ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة، التي تأتي في أعقاب استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو)، الأسبوع الماضي، ضد طلب مقترح لمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية على غزة وهو ما يخشاه البعض أن تستخدم الفيتو مجددا ضد المقترح الإنساني، كذلك لم ترسل فرنسا والغابون أيضا مندوبيهما في الرحلة إلى رفح.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز «الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك الوضع الصعب للغاية في رفح، وتعمل على مدار الساعة لمحاولة تحسين الوضع على الأرض».