انت الان تتابع خبر التفاصيل الكاملة لجوائز الأفضل في أفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر كل من نجوم وأندية المغرب ومصر بشكل مميز، في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يحمل الرقم 30، حيث توج مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب في القارة، فيما حصد النادي الأهلي جائزة أفضل نادي في القارة إلى جانب جائزة أفضل لاعب وافضل هدف.وفيما يلي كواليس الحفل الذي استضافته مدينة مراكز المغربية، بحضور حشد كبير من أهم نجوم القارة الإفريقية القدامى وعدد من رؤساء الاتحاد الإفريقية وضيوف الحفل.

جائزة أفضل لاعب إفريقي

فيكتور إوسمين - نادي نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا

جائزة أفضل لاعبة إفريقية

أسيسات أوشولا - برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا

جائزة الشخصية الإفريقية للإنجازات

- رئيس السنغال ميكي سال

- رئيس ساحل العاج الحسن واتارا

أفضل مدرب منتخب إفريقي للرجال

وليد الركراكي - المدير الفني لمنتخب المغرب

أفضل مدرب لفريق نسائي

ديزلي أليس - المدير الفني لجنوب إفريقيا

جائزة أفضل حارس مرمى

ياسين بونو - حارس مرمى المنتخب المغربي والهلال السعودي الحالي

جائزة أفضل حارسة مرمى

شياماكا ناندوزي - نيجيريا

جائزة أفضل هدف

محمود عبد المنعم كهربا - الأهلي المصري

أفضل منتخب للرجال

منتخب المغرب

أفضل منتخب للسيدات في إفريقيا

منتخب نيجيريا للسيدات

أفضل لاعب شاب في إفريقيا

لامين كمارا - السنغال

أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

نسرين الشاد - لاعبة المنتخب المغربي

أفضل لاعب محلي إفريقي

بيرسي تاو - الأهلي المصري

أفضل لاعبة إفريقية

فاطمة تكناوت - الجيش الملكي المغربي

أفضل نادي في إفريقيا للرجال

النادي الأهلي المصري

أفضل نادي للسيدات

نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي