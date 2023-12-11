شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن بناء المزيد من الغواصات النووية.. ماذا تريد روسيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن أن بلاده تخطط لتوسيع أسطولها من الغواصات النووية الاستراتيجية، وذلك خلال تفقده لتدشين غواصتين جديدتين في مدينة سيفيرودفينسك شمالي روسيا.

ورُفع علم البحرية الروسية لأول مرة على الغواصتين النوويتين، "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك".

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، بأن بوتين قال إن الغواصتين الجديدتين ستنضمان إلى أسطول المحيط الهادئ الروسي في الشرق الأقصى.

صواريخ باليستية

ومن المقرر أن تبنى روسيا، خلال السنوات المقبلة، ثلاث غواصات نووية استراتيجية أخرى من سلسلة "بوري"، في حوض بناء السفن سيفماش في مدينة سيفيرودفينسك الروسية.

والغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" هي من سلسلة "بوري"، ويبلغ طولها 140 مترا، وهي قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "إس إس-إن32-" بولافا.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الخامس من الشهر الماضي أن الغواصة النووية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "بولافا" من البحر الأبيض.