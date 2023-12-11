صور.. بوتين يدشن «حاملتي صواريخ هائلتين لا مثيل لهما»

ابوظبي - سيف اليزيد - دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، غواصتين نوويتين جديدتين ستنضمان إلى الأسطول الروسي، وتعهد بمواصلة «تطوير القوة البحرية» لبلاده.

رفع العلم فوق الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"

وتمثل كل من «كراسنويارسك» و«الإمبراطور ألكسندر الثالث»، اللتين تم البدء ببنائهما منذ ست سنوات تقريباً، الجيل الرابع من الغواصات الروسية العاملة بالطاقة النووية. وسوف يتم إلحاقهما بأسطول المحيط الهادئ المتمركز في أقصى الشرق.

رفع العلم فوق غواصة نووية

قال بوتين، خلال الاحتفال في سيفيرودفينسك، بالقرب من أرخانغلسك (شمال غرب)، إن «هاتين الحاملتين للصواريخ الهائلتين اللتين لا مثيل لهما في فئتهما، ستنضمان إلى قواتنا البحرية».

وأضاف أن «العمل على تطوير القوة البحرية لروسيا سيستمر بلا شك».

ووعد بوتين بتعزيز الوجود البحري الروسي «في القطب الشمالي وأقصى الشرق والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين».

وسيتم تصنيع ثماني غواصات نووية إضافية من مختلف الفئات في ورش بناء السفن الروسية، وفقاً للرئيس الروسي.