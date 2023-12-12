شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بالإقبال على الانتخابات: مشاركة 45% رسالة للعالم بوعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بمشاركة بنسبة 45% من إجمال من لهم حق التصويت رسالة إلي العالم أجمع بوعي الشعب المصري الذي يدرك جيدا حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد مطر إن حزب إرادة جيل وبإجماع من جميع قياداته وأعضائه بجميع المحافظات يدعم وبكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجري الآن لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ علي استقرار مصر أمنيا والحفاظ عليها أيضا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن قرار الحزب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استند في ذلك إلى النبض الشعبي الكبير الذي يطالب السيسي بالاستمرار من أجل المصريين، وحاجة مصر لأن يستمر لما حققه من إنجازات في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.