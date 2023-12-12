شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الإعلام المصرى أدار العملية الانتخابية بين المرشحين بحيادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية سببه أن الشعب المصري حسه الوطني يرتفع عند التحديات ويكون كتف بكتف مع الدولة المصرية، مشيرا إلى أن سبب زيادة الوعي المصري هو وقوف الدولة المصرية أمام المخطط الصهيوني الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأشار ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الأحزاب المصرية نظمت العديد من الفعاليات الحاشدة ودعت المصريين لممارسة حقهم الانتخابي، فضلا عن دور الإعلام المحلي الذي تفوق على نفسه في إقناع المصريين بالمشاركة في الانتخابات.
وتابع: "الإعلام المصري أدار العملية الانتخابية بحيادية شديدة وكل حملات المرشحين الأربعة ظهرت على الشاشة بكل حياد"، موضحا أن كل هذه العوامل مجتمعة دفعت المصريين للوقوف في الصفوف الأولى للقتال من أجل الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن الأحزاب قدمت أداء رفيع خلال الانتخابات.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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