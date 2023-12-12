شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الإعلام المصرى أدار العملية الانتخابية بين المرشحين بحيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية سببه أن الشعب المصري حسه الوطني يرتفع عند التحديات ويكون كتف بكتف مع الدولة المصرية، مشيرا إلى أن سبب زيادة الوعي المصري هو وقوف الدولة المصرية أمام المخطط الصهيوني الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأشار ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الأحزاب المصرية نظمت العديد من الفعاليات الحاشدة ودعت المصريين لممارسة حقهم الانتخابي، فضلا عن دور الإعلام المحلي الذي تفوق على نفسه في إقناع المصريين بالمشاركة في الانتخابات.

وتابع: "الإعلام المصري أدار العملية الانتخابية بحيادية شديدة وكل حملات المرشحين الأربعة ظهرت على الشاشة بكل حياد"، موضحا أن كل هذه العوامل مجتمعة دفعت المصريين للوقوف في الصفوف الأولى للقتال من أجل الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن الأحزاب قدمت أداء رفيع خلال الانتخابات.