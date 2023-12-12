شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد الناخبين على لجان حلوان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر توافد الناخبين على اللجان في منطقة حلوان لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، مع غروب الشمس، حيث حرص عدد كبير من المواطنون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت مدرستي عمر بن الخطاب الابتدائية ومدرسة الشهيد محمد فريد سرحان استمرار توافد الناخبين من أجل المشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر في الوقت الحالي.