قس بكنيسة الملاك روفائيل بفيصل: المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة المركز الصحى بكفر طهرمس بفيصل بمحافظة الجيزة إقبالا من جانب المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وشهدت اللجنة مشاركة رجال الدين المسيحى فى العرس الديمقراطي.

وأكد القس طوبيا عطا من كنيسة الملاك روفائيل بالعشرين بفيصل أثناء الإدلاء بصوته أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى ولابد أن ندلى برأينا موجها رسالة للمواطنين قائلا: "لازم تنزل وتشارك لانه جزء من الوطنية ورد جميل للدولة على ما نشهده من إنجازات كبيرة".

وأضاف قائلا إن جموع الشعب المصرى من المسلمين والمسيحين مقبلين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركه فى الانتخابات الرئاسية

من جانب آخر احتشد العشرات من المواطنين فى طوابير ممتدة أمام اللجان الانتخابية بمركز صحة كفر طهرمس بفيصل بمحافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وامتدت الطوابير إلى أمتار عديدة أمام اللجان من السيدات والرجال رافعين الأعلام المصرية ملوحين بعلامة النصر معربين عن فرحتهم للمشاركة فى العرس الديمقراطي.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان فى المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وأعمال حقوقهم الدستورية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.