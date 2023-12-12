مسيرة بالسيارات قبل دقائق من غلق باب التصويت أمام لجنة بالطالبية فى الجيزة

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة الطالبية بفيصل بمحافظة الجيزة مسيرة بالسيارات واحتشاد المواطنين أمام اللجنه احتفالا بالمشاركة الكثيفة بالانتخابات الرئاسية، وعلى أنغام" تسلم الأيادى" شهد محيط اللججنة الانتخابية بمدرسة العمدة بالطالبية حاله من الإحتفال والرقص من جانب المواطنين الذين مازالوا يتوافدون على اللجان قبل دقائق قليلة من غلق باب التصويت فى اليوم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.