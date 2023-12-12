الأعلى للقبائل العربية: تصويت 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين يعكس وعي المواطن

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محسن داوود، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية لشئون الأحزاب السياسية، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه يعكس وعى المواطنين وحرصهم على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى وهى تعد رسالة للعالم أجمع بأن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم، كما أنها تعكس وعى المصريين على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية وحرصهم فى المشاركة على رسم مستقبل أفضل للوطن.

أوضح داوود، أن المشهد الانتخابى شهد إقبالا كبيرا ومشاركة من المصريين خلال اليومين الأول والثانى من الانتخابات الرئاسية بشكل واضح ما يعكس إرادة المصريين فى المشاركة الفعالة فى ممارسة العملية الديمقراطية، ويؤكد الولاء والانتماء للوطن الحبيب مصر، كما يؤكد وعى المصريين بما يحاك ضد وطنهم من تحديات ومخاطر.

وتوقع داود، أن يكون اليوم الثالث فى الانتخابات الرئاسية أكثر مشاركة خاصة من الشباب وذلك لوعيهم السياسى الكبير وحرصهم على دعم بلادهم ليرى العالم كله كيف يمارس المصريين دورهم الديمقراطى والسياسى فى اختيار رئيس بلادهم.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.