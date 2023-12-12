شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة جيهان زكى تدلى بصوتها.. وتؤكد: انتخابات الرئاسة صفحة مضيئة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلت النائبة چيهان زكى بصوتها في الانتخابات الرئاسية، باللجنة الانتخابية بمدرسة الطبري الثانوية بنين بمصر الجديدة.

وأعربت النائبة چيهان زكي عن بالغ سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، داعية جموع المصريين إلى التفاعل الإيجابي والتواجد في أرض الميدان والنزول بقوة للتعبير عن رأيهم لبناء الوطن واستكمال خارطة الطريق التي تصبو للتنمية والبناء والتعمير، أملاً في تحقيق ما يليق بحضارة مصر العريقة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، والتي دائما ما كانت حلقة مؤسسة وتأسيسية في تاريخ تطور البشرية.

وقالت النائبة جيهان زكى، إن الانتخابات الرئاسية 2024 سجلت بلا أدني شك صفحة جديدة مضيئة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية على أرض مصر، الأمر الذي يعد انعكاسا لوعي الشعب المصري بالتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.