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شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة جيهان زكى تدلى بصوتها.. وتؤكد: انتخابات الرئاسة صفحة مضيئة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدلت النائبة چيهان زكى بصوتها في الانتخابات الرئاسية، باللجنة الانتخابية بمدرسة الطبري الثانوية بنين بمصر الجديدة.
وأعربت النائبة چيهان زكي عن بالغ سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، داعية جموع المصريين إلى التفاعل الإيجابي والتواجد في أرض الميدان والنزول بقوة للتعبير عن رأيهم لبناء الوطن واستكمال خارطة الطريق التي تصبو للتنمية والبناء والتعمير، أملاً في تحقيق ما يليق بحضارة مصر العريقة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، والتي دائما ما كانت حلقة مؤسسة وتأسيسية في تاريخ تطور البشرية.
وقالت النائبة جيهان زكى، إن الانتخابات الرئاسية 2024 سجلت بلا أدني شك صفحة جديدة مضيئة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية على أرض مصر، الأمر الذي يعد انعكاسا لوعي الشعب المصري بالتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
النائبة جيهان زكى تدلى بصوتها
النائبة جيهان زكى تدلى بصوتها
النائبة جيهان زكى تدلى بصوتها
النائبة جيهان زكى تدلى بصوتها
النائبة جيهان زكى تدلى بصوتها
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