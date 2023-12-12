شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يشارك في انتخابات الرئاسة.. ويؤكد: صوتى لـ"السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد تيسير مطر أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وصوت "مطر" باللجنة الفرعية بمدرسة عمرو بن العاص، دائرة دار السلام محافظة القاهرة، مؤكدا أنه أدلى بصوته للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحا أن حزب إرادة جيل من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس السيسي من أجل استكمال البناء والتنمية.

وأوضح "مطر" أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبرى على جميع الأصعدة وهو ما يتطلب أن يكون للدولة المصرية رئيس ملم بجميع الملفات وقدرة على مجابهة التحديات.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.



النائب محمد تيسير مطر أمين عام حزب إرادة جيل (1)



النائب محمد تيسير مطر أمين عام حزب إرادة جيل (2)