شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لحملة عبد السند يمامة يشيد بنسب المشاركة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حزب الوفد عن تقديره العميق للشعب المصرى العظيم على تجاوبه الواضح ومشاركته الفاعلة فى هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وذكر فى بيان له منذ قليل، أنه تشهد البلاد حاليًا إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المقامة حتى الآن ما يقارب 45%.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والحقيقة إن هذه النسبة المشجعة تؤكد على وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن وتعزز قوة الديمقراطية في مصر.

وثمن حزب الوفد هذا الإقبال الكبير ونؤكد أننا لم ننتهِ بعد من يومي الانتخابات، وما زالت هناك اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية، وبناءً على ذلك، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين ومستعدون لاستقبال تلك الزيادة بتفهم وترحيب.

واستطرد إننا في حزب الوفد نعتبر مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، ونحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهماته الهامة في بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر.

وتقدم حزب الوفد بالشكر الجزيل للشعب المصري العظيم على تفاعله ومشاركته الفاعلة في الانتخابات، ونؤكد التزامنا بتمثيلهم والعمل على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم في جميع المجالات.