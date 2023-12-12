شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن": مشاركة المصريين فى انتخابات الرئاسة تعبر عن وحدة الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب مستقبل وطن، ببالغ الشكر والتقدير لجموع الشعب المصري الذي خرج بالملايين على مدار يومين متتاليين ليعبر عن إرادته الواعية الحرة، مشاركا في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجرى بكل نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
وثمن حزب مستقبل وطن فى بيان له اليوم، هذه المشاركة القوية للمصريين التي بلغت حتى صباح اليوم 45% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ويعتبر الحزب أن هذه النسبة تشكل سابقة تاريخية تعبر عن وحدة الشعب المصري في أوقات الأزمات والتحديات، وتعكس وعيه وحرصه على الحفاظ على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
ودعا حزب مستقبل وطن فى بيانه، جموع المصريين لمواصلة هذه الملحمة الديمقراطية والاستمرار في الإدلاء بأصواتهم حتى انتهاء الفترة الرسمية المحددة للتصويت.
وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
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