وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية تجمع وفد من نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة، والإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة.

وتجمع الجميع بمقر النقابة بجاردن سيتي واستقلوا الأتوبيسات إلى مقرات اللجان لكي يدلي الجميع بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي الكبير.

من جانبها، قالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستورى للانتخابات الرئاسية هو مفخرة لنا جميعا كمصريين.

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين تواجدنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني علينا جميعا لأننا لابد أن يشهد العالم أننا نصنع قرارنا بأنفسنا وفقا للدستور والقانون.

واختتم نقيب الإعلاميين حديثه بدعوة جميع المصريين للنزول للمشاركه والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم من ٢٠٢٤ حتي ٢٠٣٠.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (1)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (2)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (3)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (4)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (5)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (6)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (7)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (8)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (9)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (10)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (11)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (12)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (13)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (14)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (15)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (16)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (17)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (18)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (19)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (20)



وفد من نقابة الإعلاميين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (21)