شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا عن مشاركة 45% في الانتخابات: تؤكد أن الشعب المصري هو البطل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا عن خالص الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم، على المشهد الحضاري والمشاركة السياسية التي أكدت إيمان الشعب المصري بالديمقراطية والمنافسة الانتخابية المشرفة والنزيهة، مما يؤكد ارتفاع نسبة الوعي لدى جموع الشعب المصري".
وقال التحالف في بيان مساء اليوم :" هذه المشاركة بمثابة رسالة قوية من الشعب المصري إلى العالم بقدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات والعبور إلى الجمهورية الجديدة" مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحيادية، وتيسير كل السبل والوسائل للناخبين بسهولة ويسر.
كما أشاد تحالف الأحزاب المصرية بارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية والتي تجاوزت 45 % في اليوم الثاني، ما يؤكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لتلك العملية الانتخابية".
وتقدم رؤساء أحزاب التحالف بالشكر والتقدير لكل مواطن ومواطنه مارسوا حقهم الانتخابي والدستوري بالنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئاسة مصرنا الحبيبةحفظ الله مصر والمصريين، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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