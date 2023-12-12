شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة بشأن نسبة المشاركة فى الانتخابات فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تابع حزب الإصلاح والنهضة ببالغ التفاؤل بيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى 45% من قاعدة الناخبين.
ووصف الحزب نسبة التصويت بالتاريخية والأكثر كثافة عبر كافة الاستحقاقات الانتخابية خاصة وأنه لانزال في اليوم الثاني من العملية الانتخابية ومن ثم هناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث.
وأوضح الحزب بأن نسبة التصويت في حد ذاتها تعد استفتاء على فترة تاريخية من التحول الديمقراطي شهدت حوارا وطنيا من نتائجه هذا العرس الديمقراطي الذي نشاهده.
وشدد الحزب على ضرورة تكثيف كافة الجهود الوطنية حتى الساعات الأخيرة من التصويت غدا لإيصال رسالة اصطفاف وطني خلف الدولة المصرية لا تقبل المزايدة ولا التشكيك
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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