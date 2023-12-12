شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة بشأن نسبة المشاركة فى الانتخابات فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع حزب الإصلاح والنهضة ببالغ التفاؤل بيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى 45% من قاعدة الناخبين.

ووصف الحزب نسبة التصويت بالتاريخية والأكثر كثافة عبر كافة الاستحقاقات الانتخابية خاصة وأنه لانزال في اليوم الثاني من العملية الانتخابية ومن ثم هناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث.

وأوضح الحزب بأن نسبة التصويت في حد ذاتها تعد استفتاء على فترة تاريخية من التحول الديمقراطي شهدت حوارا وطنيا من نتائجه هذا العرس الديمقراطي الذي نشاهده.

وشدد الحزب على ضرورة تكثيف كافة الجهود الوطنية حتى الساعات الأخيرة من التصويت غدا لإيصال رسالة اصطفاف وطني خلف الدولة المصرية لا تقبل المزايدة ولا التشكيك