شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات حزب المؤتمر: إقبال كبير من الناخبين بمدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت غرفة عمليات حزب المؤتمر لليوم الثاني على التوالي متابعة الانتخابات الرئاسية، ورصد عملية التصويت في الداخل، حيث تتابع الغرفة مع أعضاء وقيادات الحزب وأمناء المحافظات ورؤساء الأمانات الفرعية لرصد العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ورصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا من الناخبين على مقار الاقتراع منذ أن فتحت اللجان أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم الاثنين بمحافظة القاهرة، والغربية، وبورسعيد ، الجيزة، شمال سيناء، وبني سويف، الدقهلية، الفيوم.

كما رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر، خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا فى مدن القناة الثلاثة، الاسماعيلية ، السويس وبورسعيد.

حيث تبدأ غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق لنحو 67 مليون مصري يشكلون قاعدة بيانات الناخبين المصريين المسجلين في الداخل لكل من بلغ 18 عاما قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للتصويت في 25 سبتمبر 2023، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الجولة الأولى منها في الداخل خلال ثلاثة أيام 10 -12 ديسمبر الجارى.

وكان قد جرت عملية تصويت المصريين بالخارج أيام 1-3 ديسمبر الجاري، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام 5-7 يناير 2024 وفي الداخل من 8-10 نفس الشهر.