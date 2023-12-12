سباق فى حب الوطن أمام لجنة مدرسة الشئون الاجتماعية بالزيتون والأميرية.. صور

القاهرة - سامية سيد - تسابق المواطنون من مختلف الفئات والأعمار على رسم صورة فى حب الوطن، أمام لجنة مدرسة الشئون الاجتماعية بالزيتون والأميرية.

والتقط المواطنون صورًا لأنفسهم، بعد الانتهاء من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى يومها الثانى، اليوم الإثنين.

وبعد انتهائه من الإدلاء بصوته، أكد الراهب القس جاد أنبا هيرمينا، ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، موضحًا أنه شرح للشباب أهمية الممارسصات الإيجابية، والمشاركة فى بناء الوطن، وتحديد ملامح المستقبل.

وقال الراهب جاد أنبا، أنه تواجد أمام اللجان اليوم وأمس، لحث الشباب على المشاركة، وتأكيدًا على المفاهيم والمعانى الوطنية فى هذا السياق.

من جانبه شدد المهندس أمجد خليل الحصرى على ضرورة الالتفاف حول الوطن وقيادته فى هذه الظروف العصيبة، مثمنا دور الكيانات التى نظمت نفسها، ووصلت أمام اللجان بشكل جماعى، لرسم صورة جميلة، تعكس مدى الوعى باللحظات التى يعيشها الوطن.

وأكد المهندس أمجد خليل أنه انتخب الرئيس السيسى لفترة رئاسية مقبلة، إيمانًا منه بأهمية استكمال المشروع الذى بدأه قبل تسع سنوات، فضلًا عن دوره فى حماية الوطن وهوية شعبه، وحدوده، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أى تجربة أخرى، فى ظل الحدود الملتهبة لمصر على كل الجبهات، لذا فإنه يرى أن الخيار الآمن من ناحية الأمن القومى أيضًا يتمثل فى اختيار الرئيس السيسى، لفترة مقبلة.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التى ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.