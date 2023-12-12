شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القومى لحقوق الإنسان: لم نرصد أى تجاوزات باليوم الثانى للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دينا خليل – عضو القومي لحقوق الانسان، "تشهد اللجان إقبالا كبيرا وفاق كل التوقعات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع بشكل مستمر، ولم يرصد أى تجاوزات للعملية الانتخابية، وجميعها منتظم جدا".

وأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان في مداخلة هاتفية مع المذيعة هاجر جميل عبر إذاعة راديو النيل، "لدينا مرور مستمر على اللجان، ولم نشهد أى تجاوزات من الناخبين، وأن أبرز المشاهد التي برزت في اللجان هو رغبة الشعب المصري لممارسة حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم"، وتابعت "الناس نازلة من نفسها لممارسه حقها وهذا حزء أساسي من الديمقراطية وحقوق الإنسان".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثانى من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وغلق اللجان الفرعية على أن تعاود عملها اعتبارا من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء غد الثلاثاء.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية فى اليوم الأول والثانى فاق كل التوقعات حيث بلغت نسبة المشاركة على مدار أمس واليوم نحو 45% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات.

ووجه المستشار أحمد بندارى الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألفًا و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث يتأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.