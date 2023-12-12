شكرا لقرائتكم خبر عن عضو قومي المرأة: المجلس يوفر آلاف الرائدات لمساعدة السيدات فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة عندها وعي كامل للحفاظ على الوعي والاستقرار الذى نعيش به، بالتالي تشارك المرأة بصوتها في الاستحقاق الانتخابي كما حدث في كل الاستخقاقات السابقة".

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة في مداخلة مع المذيعة هاجر جميل، عبر إذاعة راديو النيل، "المجلس القومي للمرأة لديها أكثر من خمسة آلاف من الرائدات لمساعدة أى سيدة للوصول للجنة الخاصة بها في الانتخابات، بالإضافة إلى توفير رقم خاص بالشكاوي من السيدات".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثانى من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وغلق اللجان الفرعية على أن تعاود عملها اعتبارا من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء غد الثلاثاء.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية فى اليوم الأول والثانى فاق كل التوقعات حيث بلغت نسبة المشاركة على مدار أمس واليوم نحو 45% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات.

ووجه المستشار أحمد بندارى الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألفًا و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث يتأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.