أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، الى أنه "يجب علينا أن نتنبّه من ردات الفعل التي من الممكن أن تكون مدمرة للبنان، وبحسب القانون الدولي اذا حصل اطلاق نار من أي دولة تحمّل الدولة المسؤولية بغض النظر من المطلق".
واعتبر حاصباني، أن "حزب الله هو من فتح على مواجهة مع اسرائيل والاهداف المعلنة لحزب الله هي مساندة الميدان في غزة وتفريغ المستوطنات من شمال اسرائيل وهذا الأمر يضع لبنان في خطر".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: حزب الله من فتح المواجهة مع اسرائيل وتفريغ المستوطنات في الشمال أمر يضع لبنان في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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